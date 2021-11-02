انت الان تتابع خبر بوجبا يرفض ريال مدريد ويبلغ وكيله بوجهته المفضلة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وينتهي عقد بوجبا مع مانشستر يونايتد، بنهاية الموسم الجاري، وقد أعلن وكيله مينو رايولا قبل أيام قليلة، أنه المفاوضات بين الطرفين مجمدة حاليا.

وارتبط اسم لاعب الوسط الفرنسي، بالانتقال إلى ريال مدريد أو يوفنتوس في الموسم المقبل، حال رحيله عن أولد ترافورد.



وبحسب صحيفة "لا جازيتا ديلو سبورت" الإيطالية، فإن بوجبا يفضل العودة إلى ناديه السابق يوفنتوس بدلا من الانتقال لريال مدريد.

وأضافت الصحيفة، أن بوجبا التقى موكله مينو رايولا، ليكشف له عن رغبته في العودة إلى يوفنتوس.

ومع ذلك، فإن عودة اللاعب إلى يوفنتوس لن تكون سهلة، لأنه سيكون من الصعب على البيانكونيري دفع ما يقرب من 14 مليون يورو، بالإضافة إلى المكافآت كل موسم، وهو ما يحصل عليه في مانشستر يونايتد، ولا يمانع ريال مدريد دفع هذه المبالغ.



ويستهدف يوفنتوس التخلص من لاعبه الويلزي آرون رامسي، الذي من المقرر أن يرحل في كانون الثاني المقبل، وهو ما يعني توفير 8 ملايين يورو في الموسم، على أن تذهب تلك الأموال لبوجبا.