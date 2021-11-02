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مدير "سي آي إيه" يلتقي رئيس مجلس الأمن القومي الروسي في موسكو

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اليمن العربي- متابعات 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مدير "سي آي إيه" يلتقي رئيس مجلس الأمن القومي الروسي في موسكو والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 2 نوفمبر 2021

الخليج 365- متابعات

التقى مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية، ”سي آي إيه“، وليام بيرنز، رئيس مجلس الأمن القومي الروسي؛ لإجراء محادثات في موسكو، بحسب بيان روسي.

 

وقال بيان مقتضب نقلته ”فرانس برس“ إن بيرنز ورئيس مجلس الأمن القومي الروسي، نيكولاي باتروشيف، بحثا ”العلاقات الأمريكية- الروسية“.

ولم يتم الإعلان عن زيارة بيرنز إلى موسكو، ولم يعلن مجلس الأمن القومي الروسي أي تفاصيل إضافية.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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