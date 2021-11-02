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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مسؤول في طالبان: لا نسعى لمنع الفتيات من المدارس والجامعات وسنعلن أنباء سارة قريبا والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 2 نوفمبر 2021
الخليج 365- متابعات
قالت حكومة طالبان في أفغانستان، إنها ستعلن ”أنباء سارة قريبا“ عن السماح للفتيات في سن البلوغ بالعودة إلى مدارسهن، لكنها حثت المجتمع الدولي على المساعدة في تمويل هذه العملية بعد أن تم وقف معظم المساعدات الخارجية.
وضمان حقوق النساء والفتيات إحدى أكثر القضايا حساسية التي تواجه طالبان منذ استيلائها على الحكم في أفغانستان، إذ تطالبها الهيئات الدولية بإثبات احترامها لتلك الحقوق قبل أي نقاش بشأن الاعتراف الرسمي بالحكومة الجديدة.