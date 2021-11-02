شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر روسيا تسجل أعلى حصيلة وفيات بفيروس كورونا منذ بداية الجائحة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - سجلت روسيا ارتفاعا قياسيا و زيادة غير مسبوقة جديدة في عدد الوفيات الناجمة عن الوباء بواقع 1178 حالة وفاة بفيروس " كورونا" خلال الساعات الـ 24 الماضية ما يمثل أعلى حصيلة يومية منذ بداية الجائحة في 2 مارس 2020 ، ليرتفع بذلك إجمالي الوفيات إلى 240 ألفا و871 حالة وفاة.



و ذكر مركز العمليات الروسي الخاص بمكافحة الفيروس في تقريره اليومي أن عدد الاصابات اليومية شهد انخفاضا بتسجيل 39008 إصابات جديدة خلال آخر 24 ساعة مقارنة بيوم أمس الذي شهد 40402 إصابة ليصبح إجمالي عدد الحالات ثمانية ملايين و593 ألفا و200 إصابة مع تماثل 30905 مرضى للشفاء منذ أمس ليبلغ إجمالي عدد المتعافين سبعة ملايين و412 ألفا و 631 شخصا.