تقرير: الصين تستعد لحرب قريبة مع الولايات المتحدة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 2 نوفمبر 2021

الخليج 365- متابعات

رأت مجلة أمريكية أن ”الصين تجري الاستعدادات لحرب قريبة قد تشمل الولايات المتحدة“، موضحةً أن ”مثل هذه الحرب قد تطول وتؤدي إلى نتائج مخيفة“.



وأشارت مجلة ”أتلانتيك“، في تقرير نشرته الاثنين، إلى أن ”الصين تنظر إلى العشرينيات على أنها الفترة التي ستمتلك فيها حوافز قوية للاستيلاء على الأراضي المفقودة، وتفكيك التحالفات التي تسعى إلى كبح تقدمها“.

واعتبر التقرير أن ”لدى بكين أطماعا إقليمية كبيرة، بالإضافة إلى ثقافة استراتيجية تؤكد على الضرب أولاً، والضرب بقوة، عندما ترى أن المخاطر تتزايد“.

وأوضح أنه ”إذا اندلع الصراع، فلا ينبغي للمسؤولين الأمريكيين أن يكونوا متفائلين بشأن الكيفية التي ستنتهي بها المواجهة، وقد يتطلب كبح أو عكس مسار العدوان الصيني في غرب المحيط الهادئ استخدامًا مكثفاً للقوة“.