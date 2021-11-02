شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تدريبات بحرية أمريكية إسرائيلية "استعدادا لمواجهة محتملة" مع إيران والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - بدأت الوحدة الخاصة من مشاة البحرية الأمريكية ”Task Force 51″، يوم الثلاثاء، إجراء تدريبات عسكرية مشتركة مع إسرائيل، فيما قال الإعلام العبري إنها تأتي ”استعدادا لمواجهة محتملة مع إيران“.



وقال الجيش الإسرائيلي عبر حسابه الرسمي في ”تويتر“، إن ”حاملة طائرات مروحية أمريكية رست، أمس الإثنين، في ميناء إيلات، على متنها مئات الجنود وقوات المارينز التابعة للقيادة المركزية الأمريكية“.