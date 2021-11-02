شرطة أبوظبي تدعو السائقين الى الالتزام بالسرعات المحددة أثناء الضباب

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 2 نوفمبر 2021

متابعات_الخليج 365

دعت شرطة أبوظبي السائقين الى الالتزام بسرعة 80 كم أثناء تشكل الضباب في جزيرة ابوظبي (شارع الشيخ زايد "القرم" وشارع الخليج العربي) والطرق الخارجية وترك مسافة أمان كافية.



وأوضحت مديرية المرور والدوريات أن تفعيل منظومة خفض السرعات خلال أوقات الضباب هو إجراء وقائي وقتي، يهدف إلى الحد من الحوادث المرورية التي تحدث بسبب انعدام الرؤية على الطرق ويتوجب على السائقين من تلقاء أنفسهم خفض السرعة إلى 80 كيلو مترا في الساعة عند مشاهدة نزول الضباب، حماية لأنفسهم ومستخدمي الطريق.

وأكدت انها تعمل على تنبيه السائقين بالسرعات المتغيرة التي يغطيها الضباب، عبر 4 وسائل مبتكرة تحذيرية هي التنبيهات عبر مواقع التواصل الاجتماعي للمتابعين لحسابات شرطة أبوظبي ورسائل الإنذار المبكر في المناطق التي تخضع لتفعيل منظومة تخفيض السرعات ويتم إرسالها عبر الهواتف الذكية مع بدء نزول الضباب الكثيف وشاشات البوابات الذكية على جميع الطرق الخارجية والداخلية واللوحات الارشادية الإلكترونية على يمين الطريق.

ودعت مديرية المرور والدوريات بشرطة ابوظبي ملاك المركبات الثقيلة والشاحنات والحافلات وأصحاب الشركات ومسؤولي توزيع باصات العمال تنبيه السائقين على الالتزام بقرار منع سير هذه الفئة من المركبات أثناء الضباب وتعزيز الإجراءات الوقائية لتجنب وقوع الحوادث في مثل هذه الظروف الجوية وذلك حفاظا على سلامة الجميع.

وذكرت ان مخالفة السير في أوقات الضباب بمخالفة تعليمات الجهة المعنية" 500 درهم و4 نقاط مرورية حسب القرار الوزاري رقم 178 لسنة 2017 بشأن قواعد واجراءات الضبط المروري وفق المادة رقم 104.