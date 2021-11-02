عبد الله بوحبيب: الحكومة اللبنانية غير قادرة على تحجيم دور حزب الله

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 2 نوفمبر 2021

متابعات_الخليج 365

قال وزير الخارجية اللبناني عبد الله بوحبيب، الثلاثاء، إن الحكومة اللبنانية غير قادرة على تحجيم دور حزب الله.



ومتحدثا عن الخلاف الأخير بين بلاده والسعودية، بسبب التصريحات المسيئة لوزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي تجاه الرياض والإمارات، قال بوحبيب، إن:" الحكومة غير قادرة على تحجيم دور حزب الله، هذه مسألة إقليمية".

وأضاف:"لم يحدث أي تواصل بين المملكة وحكومة ميقاتي منذ تشكيلها".

وتابع عبد الله بو حبيب في مقابلة مع وكالة رويترز، متحدثا عن أزمة قرداحي قائلا:"نحن أمام مشكلة كبيرة..جورج قرادحي أشعل المشكلة، هو كان مثل فتيل للأزمة".

واعتبر أن "الحوار المتبادل بين لبنان والسعودية هو السبيل الوحيد للمضي قدما لحل الخلاف"، مشيراً إلى أنه "لم تكن هناك اجتماعات على أي مستوى بين الطرفين منذ تشكيل حكومة رئيس الوزراء نجيب ميقاتي منذ أكثر من شهر".

وفي وقت سابق الثلاثاء، ألمحت مصادر وزارية لبنانية إلى المسؤولية المباشرة لوزير الإعلام جورج قرداحي عن إثارة أزمة مع السعودية ودول الخليج.

ونقلت صحيفة الجمهورية اللبنانية عن مصادر - لم تسمها- قولها إن على قرداحي أن يراعي مصلحة لبنان، وهو ما شدد عليه رئيس الحكومة نجيب ميقاتي.

وقالت المصادر، إن "على قرداحي أن يقدّر حجم الأزمة التي تسّبب بها، ويبادر إلى اتخاذ قراره بالخروج من الحكومة بما قد يسهّل من حركة الوساطات مع السعودية لإعادة الأمور إلى ما كانت عليه".

وأضافت أنّه: "في حال إحجام قرداحي عن اتخاذ القرار المنتظر منه، فإنّ مبادرة بعض الوزراء إلى الاستقالة من الحكومة أمر وارد جداً".

وأكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية، الإثنين، الانتهاء من عملية عودة الدبلوماسيين والإداريين في بعثتها والمواطنين الإماراتيين لدى لبنان إلى أبوظبي.

وطلبت البحرين من رعاياها اليوم الثلاثاء مغادرة الأراضي اللبنانية.

وكانت البحرين والسعودية والكويت طلبت من سفراء لبنان لديها مغادرة بلادهم واستدعت سفراءها من بيروت، وذلك بسبب التصريحات التي أدلى بها الوزير قرداحي.

وأطلق قرداحي الذي عين مؤخرا وزيرا للإعلام في حكومة نجيب ميقاتي تصريحات سلبية بحق السعودية بشأن حرب اليمن، ما استدعى ردا من الرياض بسحب سفيرها في بيروت ومطالبة سفير لبنان لديها بمغادرة البلاد خلال 48 ساعة.

وكان رؤساء وزراء لبنان السابقون ومسؤولون قد دعوا قرداحي للاستقالة على خلفية الأزمة مع دول الخليج العربي.