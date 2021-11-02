منع عائلة مبارك من التصرف في أموالها

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قضت المحكمة الاقتصادية في القاهرة أمس، برفع أمر منع عائلة الرئيس المصري الراحل محمد حسني مبارك من التصرف في الأموال. وكانت الرقابة المالية تلقت إخطارا من رئيس إدارة الأموال المتحفظ عليها بتاريخ الثالث من نوفمبر 2020 بشأن ما أصدره النائب العام بشأن منع جمال مبارك، وزوجته خديجة الجمال، ونجليه القاصرين فريدة ومحمود، وكذلك مبارك من التصرف موقتا في أموالهم الشخصية، دون أرصدة الشركات التي يساهمون فيها، سواء كانت أموالا نقدية أو منقولة أو سائلة أو أسهم أو سندات أو صكوكا أو خزائن أو ودائع مملوكة لهم بالبنوك والشركات.



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