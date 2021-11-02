21 % ارتفاع في هدم منازل الفلسطينيين

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أظهر تقرير للأمم المتحدة أمس أن هدم إسرائيل للمنازل الفلسطينية في الضفة الغربية وشرق القدس ارتفع بنسبة 21% خلال 2021.

وقال تقرير صدر عن مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية «أوتشا» في فلسطين، أن «معدل الهدم والاستيلاء على منازل الفلسطينيين في أرضهم المحتلة منذ عام 1967 ارتفع بنسبة 21% في الأشهر التسعة الأولى من هذا العام، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2020».

وبحسب التقرير، ارتفع عدد المشردين الفلسطينيين نتيجة عمليات الهدم والاستيلاء الإسرائيلية على منازلهم، بنسبة 28% خلال نفس الفترة المذكورة.

وقدر التقرير الأممي عدد المنشآت الفلسطينية التي استولت عليها سلطات الاحتلال الإسرائيلي منذ بداية العام حتى نهاية سبتمبر الماضي، بنحو311 منشأة، «إما بدون سابق إنذار، أو بإعطاء المالكين مهلة قصيرة المدى، باستخدام العديد من الأوامر العسكرية التي تحول دون قدرة الأشخاص على الاعتراض المسبق على القرار».

وذكر التقرير أن عدد الأصول (منشآت اقتصادية) التي تم هدمها أو الاستيلاء عليها ارتفع بنسبة 96% تقريبا في عام 2021.