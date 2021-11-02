شكرا لقرائتكم خبر منظمات حقوقية: أكتوبر الأكثر دموية في مأرب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - كشفت منظمة أنقذوا الأطفال الدولية أن أكتوبر الماضي كان الأكثر دموية ضد المدنيين في محافظة مأرب على مدى عام 2021.

وأكدت المنظمة في بيان صحفي أن أكتوبر شهد أكثر من 54 حادثة عنف مسلح على الأشخاص في مأرب وحولها، مما أسفر عن سقوط أكثر من 119 ضحية، بما في ذلك ما لا يقل عن 23 حالة وفاة من بينها خمسة على الأقل من الأطفال، أي أكثر من ضعف عدد الضحايا المسجل في أي شهر آخر هذا العام.

وقال البيان «قتل أو أصيب ما لا يقل عن 29 شخصا، عدد منهم من الطلاب، في هجوم في مأرب في وقت متأخر من يوم الأحد الماضي»، وأضاف « كان الهجوم الأخير على مسجد ومدرسة، وفقا لوزير الإعلام للحكومة المعترف به دوليا، ولم يتضح بالضبط عدد القتلى مع تضارب التقارير حول الوفيات».

ودعت المنظمة أطراف النزاع إلى التقيد بالتزاماتهم بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، وحماية السكان المدنيين من العنف المستمر، والحد من استخدام الأسلحة المتفجرة في المناطق المأهولة بالسكان، واتخاذ تدابير فورية وعملية للحد من تأثيرها على المدنيين والبنية التحتية المدنية.

إلى ذلك كشف تقرير حقوقي صادر عن الشبكة اليمنية للحقوق والحريات، عن تسجيل 69 انتهاكا ارتكبتها ميليشيات الحوثي المدعومة إيرانيا، بحق السكان المدنيين والممتلكات الخاصة في منطقة العمود بمديرية الجوبة بمحافظة مأرب خلال الأسبوع الماضي.

وأوضح التقرير الذي حمل اسم (ويستمر القتل والحصار)، أن الميليشيات الحوثية قصفت عشوائيا المناطق الآهلة بالسكان بمديرية العبدية، بالصواريخ الباليستية والطيران المسير، ومدافع الهاون، وقذائف الدبابات، والأسلحة الثقيلة والمتوسطة، والتي تسببت في مقتل 20 مدنيا، بينهم 4 نساء و6 أطفال، وإصابة 30 مدنيا بينهم أطفال ونساء.

وأشار التقرير إلى أن القصف الصاروخي لميليشيات الحوثي تسبب في تدمير وتضرر 9 منازل بين ضرر جزئي وكلي، وتضرر أكثر من 10 مركبات مختلفة الأنواع تابعة للمواطنين وتدمير مسجد السنة بمنطقة العمود في مديرية الجوبة.

من جهة أخرى كشف المحامي والمدافع عن المعتقلين عبدالمجيد صبره أمس، عن محاكمات سرية تجريها ميليشيات الحوثي لأكثر من 31 مختطفا، بينهم صحفيان، في إحدى سجون الأمن والمخابرات في صنعاء. وقال المحامي صبره في منشور له على الفيس بوك إن «المحكمة الابتدائية الجزائية المتخصصة بالحديدة تجري محاكمات سرية لعدد كبير من معتقلي الحديدة بدون حضور أي محام عنهم». وذكر صبره أن «بين المختطفين الواحد والثلاثين الصحفيين محمد الصلاحي ومحمد الجنيد واللذين سبق حضورنا التحقيق معهما أمام النيابة الجزائية المتخصصة ولم يسمح لنا بالحضور أمام المحكمة رغم محاولتنا ذلك وتواصل أقاربهما معنا».

مشاهدات يمنية







مقاتلات التحالف العربي تدمر موقعين لإطلاق الصواريخ الباليستية داخل الأراضي اليمنية.



ميليشيات الحوثي تواصل استهداف المدنيين والأحياء السكنية بالحديدة.



واشنطن تدين هجمات الحوثيين على مأرب وتدعو لإنهاء القتال.



حصار الحوثيين لمديرية الجوبة: