اعتباراً من هذا الموعد.. منع دخول المواطنين إلى المصالح الحكومية دون الحصول على لقاح كورونا

الشارقة - اميمة ياسر - كتب: ضياء السقا

قال السفير نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إنه بدءا من أول ديسمبر المقبل، سيتم منع تقديم أية خدمات حكومية لمن لم يحصل على تطعيم فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

وأضاف "سعد"، خلال اتصال هاتفى ببرنامج "صالة التحرير"، الذى تقدمه الإعلامية عزة مصطفى، عبر قناة "صدى البلد"، أنه لا بد من تقديم ما يثبت أن المواطن حصل على الأقل على جرعة واحدة، مشيرا إلى أن هناك شهادة ورقية يحصل عليها كل من يتلقى الجرعة الأولى من اللقاح مختومة من الجهات المعنية ومدون بها موعد الجرعة الثانية.

وكان رئيس الوزراء، قد دعا المواطنين إلى سرعة الحصول على اللقاح المضاد لفيروس كورونا، خاصة وأن الدولة وفرت ملايين الجرعات من مختلف اللقاحات المعتمدة لمواطنيها خلال الفترة الماضية، بدعم كبير من الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأكد مدبولي أن الدولة وفرت الاعتمادات المالية اللازمة للحصول على هذه اللقاحات من مختلف المصادر بعد اعتمادها، وهو ما أسهم فى حصول عدد كبير من المواطنين عليها، وتقريباً تم تطعيم كافة موظفى الجهاز الإدارى للدولة.

وأشار رئيس الوزراء إلى أنه جار حاليا التوسع فى تخصيص مراكز لتلقى اللقاح على مستوى الجمهورية؛ سعيا لاستكمال تطعيم المواطنين بتلك اللقاحات، مشددا على أنه سيتم تفعيل القرار، الذى سبق أن أصدرته اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا، بشأن عدم السماح بعد يوم 15 نوفمبر الجارى، بدخول أى موظف لم يتلق اللقاح إلى مكان عمله، أو سيكون عليه أن يُجرى تحليل PCR كل أسبوع، كما تقرر بداية من 1 ديسمبر المقبل عدم السماح لأى مواطن بدخول أى منشأة حكومية لإنهاء إجراءاته إلا بعد تأكيد الحصول على اللقاح.