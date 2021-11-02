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القبض على مُدرس بالمنوفية مزق وجه طالب بالإعدادية

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محمد اسماعيل - القاهرة - المنوفية - أحمد الباهي:

ألقت مباحث أشمون في محافظة المنوفية، اليوم الثلاثاء، القبض على "ب.م.ا" مُدرس بمدرسة الشهيد عُمر الفار في قرية سمادون التابعة لإدارة أشمون التعليمية، بعدما مزق وجه طالب مستخدمًا "كتر"، ما تسبب في قطع بالجزء الأيمن طوله 15 سنتيمترًا طوليًا.

وكشف مصدر مُطلع بمديرية التربية والتعليم بالمنوفية، أنه تقرر إيقاف المُعلم عن العمل لحين انتهاء التحقيقات، لبيان تفاصيل الواقعة.

وأضاف أنه في جميع الأحوال لا يجوز الاعتداء على طفل بهذا الشكل، وهناك صلاحيات للمدرس يمكن من خلالها عقاب الطالب بطريقة مناسبة مثل الفصل أو استدعاء ولي الأمر.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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