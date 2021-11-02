رجائي عطية: مؤتمر يوم المحاماة تكلف 475 ألف جنيه.. وتحملت 70 ألفًا "من جيبي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مينا غالى

استعرض رجائي عطية، نقيب المحامين، تفاصيل مصروفات مؤتمر يوم المحاماة الذي تم تنظيمه الخميس الماضي.

وقال خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم بمقر النقابة العامة: أقدم كشف حساب عن النفقات التي أنفقناها، ولا أفعل ذلك للرد على بعض أعضاء المجلس "عيسى أبو عيسى، ومحمد كركاب"، الذين ادعوا كذبا، صرف 2.5، مليون جنيه على مؤتمر المحاماة، ولكن لإيضاح الحقيقة والحرص على الشفافية مع الجمعية العمومية.

وأضاف: جملة المصروفات 410 ألف، حقوق مؤسسة الأهرام للإعلان، مقابل تنظيم المؤتمر وتجهيز القاعة واستجلاب الرعاة ومتطلبات إنجاح المؤتمر، بجانب 65 ألف تكاليف أعمال تأمين المؤتمر، والحراسات المطلوبة، والتعاقد مع شركات بوزارة الداخلية.

وعلق: 475 ألف جنيه، النقابة لم تتحمل مليما واحدا، وتم تحمل كافة المصروفات من قبل الرعاة، وتحملت من مالي الخاص 70 ألف جنيه.

وأشار إلى أن هناك فارقًا كبيرًا بيننا وبين السابق، فتقرير المركزي للمحاسبات عن نقابة المحامين عام 2019، وقت المجلس القديم، يستعرض كيف تبدد الأموال في النقابة، معلقا: من بدد أموال النقابة يدعي علينا ذلك.

وشدد: هناك من أفسدوا واحترفوا الفساد، ووصل بهم الأمر إلى التشكيك في تقارير ومسئولي المركزي للمحاسبات، ومنهم علاء عبد الفتاح، الذين نجحوا في تطفيشه.

وأوضح: في 2019 إبان المجلس السابق، مؤتمر واحد تم تنظيمه في الغردقة بـ 16 مليون جنيه، من أموال المحامين، والفراشة فقط خلاله تكلفت 510 ألف جنيه، بما يفوق قيمة المؤتمر اليوم.