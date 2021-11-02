"الرعاية الصحية" تكشف تفاصيل إطلاق أضخم برامج السياحة العلاجية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد جمعة:

أعلن الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، مساعد وزير الصحة والسكان، المشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، تفاصيل توقيع بروتوكول تعاون مع أحد الشركات الوطنية للسياحة العلاجية ذات السمعة والمكانة الدولية المتميزة لبدء استقدام المرضى الأجانب والأفارقة للعلاج بمستشفيات هيئة الرعاية الصحية بالمحافظات، ضمن أكبر تعاون لتطبيق أحدث برامج السياحة العلاجية وفق المعايير العالمية ومستندة لتكنولوجيا الرعاية الطبية بنظم الذكاء الاصطناعي، تحت مظلة العلامة التجارية التي أطلقتها الهيئة (نرعاك في مصر).

وقال رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية الدكتور أحمد السبكي -في تصريح صحفي اليوم الثلاثاء- إن الهيئة تسعى جاهدة إلى تنشيط ملف السياحة العلاجية وفق توجهات القيادة السياسية، باعتبار مصر أحد المراكز العلاجية الكبرى بعد تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل التي ترتكز على معايير الجودة العالمية، والتي أعادت وضع مصر على خريطة الصحة عالميًا بفضل دعم الرئيس عبدالفتاح السيسى للرعاية الصحية بما يضمن حياة كريمة لكل المصريين والوافدين.

وأضاف رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، أن السياحة العلاجية تمثل أحد مسارات الدخل القومي، وأنه تم إطلاق العلامة التجارية (نرعاك في مصر) لتنفيذ برامج السياحة العلاجية في مصر والمنطقة، وتابع: التعاون مع القطاع الخاص يأتي علي ضوء توجهات الدولة بضرورة المشاركة الوطنية الفاعلة، ولفت إلى أن الشركة التي تم توقيع بروتوكول التعاون معها أحد شركاء تنفيذ مشروع السياحة العلاجية وتسويقه أفريقيًا وعربيًا.

وأوضح أن منظومة السياحة العلاجية التى تقودها الهيئة تعمل وفق معايير عالمية، مشيرًا إلى أنه يجري وتم فعليًا استكمال كافة التخصصات الطبية الهامة مع الكوادر البشرية الرائدة، وبمشاركة الخبراء الأجانب في كافة التخصصات.

وقال "متوقع تحقيق مستهدفات مالية كبيرة تليق بمستوى التجهيزات الطبية الكبرى لمنظومة التأمين الصحي الشامل لعلاج الأجانب والوافدين والجاليات الأجنبية المختلفة في مصر، لافتًا إلى أن برنامج (نرعاك في مصر) يستهدف تحقيق 24 مليون دولار من خدمات السياحة العلاجية في السنة الأولى".

وأضاف أنه لأول مرة سيتم تطبيق أكبر برنامج للسياحة العلاجية بآليات محددة، مضيفًا أن المنظومة ستقدم خدمات وجراحات طبية وعلاجية متطورة،، ومشيرًا إلى أنه تم تجهيز العديد من الأجنحة الفندقية في المستشفيات بأحدث التجهيزات العالمية، وتابع: وفرنا 4 مكاتب لاستقبال الوافدين للسياحة العلاجية بمطارات القاهرة والأقصر وجنوب سيناء وأسوان، بالتعاون مع وزارة الطيران المدني، لتقديم الخدمات لهم بأعلى جودة لافتًا إلى أن الهيئة ستقدم خدمات طبية بالتعاون مع عدد من الخبراء الأجانب الكبار في تخصصاتهم.

وأوضح السبكي أن بروتوكول التعاون يتيح الخدمات الطبية والعلاجية بمستشفيات هيئة الرعاية الصحية للوافدين للعلاج من خلال الشركة، على أن تغطي الشركة نفقات علاج عملائها نظير تقديم الخدمات والرعاية الصحية اللازمة لهم وفقًا للائحة الأسعار التي تحددها هيئة الرعاية الصحية للخدمات داخل مستشفياتها في كافة التخصصات الطبية سواء بالأقسام الداخلية للمستشفيات أو العيادات الخارجية أو الفحوصات التشخيصية والمعملية أو الجراحات والعمليات أو خدمات الطوارئ، مشيرًا إلى أن هذا التعاون يعكس الجودة والتميز في الخدمات الطبية والعلاجية بمنشآت هيئة الرعاية الصحية، والتي جعلتها قبلة يرتادها كافة المتعاملين ليس على مستوى منتفعي التأمين الصحي الشامل فحسب، بل تمتد إلى العديد من الدول العربية والإفريقية والعالمية.

وأكد أن البروتوكول يشمل التعاون في تنشيط وتسويق خدمات هيئة الرعاية الصحية من خلال التسويق المباشر والإلكتروني ومواقع التواصل الاجتماعي والمؤتمرات العالمية عن طريق ممثلي الشركة داخل مصر ومكاتبها المنتشرة بالعديد من الدول، والاستفادة من شراكات الشركة الدولية مع الوكالات العالمية المتخصصة في التسفير بغرض العلاج إلى جانب تخصيص مكاتب لخدمة عملاء السياحة العلاجية داخل مستشفيات هيئة الرعاية الصحية، يعمل بها موظفين مدربين للتحدث بأكثر من لغة أجنبية لاستقبال مكالمات واستفسارات عملاء الشركة على مدار الساعة، وكذا استقبال المرضى وإنهاء إجراءات دخولهم وخروجهم بشكل يليق بجودة خدمات هيئة الرعاية الصحية، إضافة إلى دعم الموقع الإلكتروني للهيئة بأكثر من لغة لعمل دعايا عن السياحة العلاجية بمصر، وتسويق لخدمات هيئة الرعاية الصحية الخاصة بالسياحة العلاجية مع إمكانية الرد على الاستفسارات والحجوزات عن طريق الموقع.

ولفت إلى أن البروتوكول يشمل التوسع في عمل شراكات وسفارات الدول المختلفة لاستقدام المواطنين من الخارج للعلاج ومع الجهات الرائدة في مجال السياحة العلاجية بالخارج، إضافة إلى إنشاء قاعدة بيانات مكونة من الاستشاريين الكبار في المجالات المختلفة في الرعاية الصحية لدراسة إمكانية التعاقد معه في حال رغبة المريض في إجراء التدخل الجراحي الخاص على يد أحد طبيب معين، وكذلك الالتزام بعقد مؤتمرات دولية للسياحة العلاجية لدعوة الجهات الرائدة في المجال والشخصيات العامة والخبراء الأجانب لنقل وتبادل الخبرات وبحث وتعميق وتعزيز سبل التعاون لتطوير التجربة المصرية، والنهوض بمشروع السياحة العلاجية بالهيئة العامة للرعاية الصحية (نرعاك في مصر)، وتحقيق رؤيتها نحو وضع مصر بمقدمة خريطة السياحة العلاجية العالمية.

وأشار إلى أن بروتوكول التعاون يهدف إلى الاستعانة بخبرات وإمكانات الشركات المتخصصة في مجال السياحة العلاجية ومجال إدارة وتسويق الخدمات الطبية في المجالات المختلفة داخل مصر وخارجها، لتحقيق الاستفادة المثلى من إمكانات منشآت هيئة الرعاية الصحية في وضع مصر بمقدمة خريطة السياحة العلاجية العالمية، والتأكيد على أهمية الثقة بكفاءة المنظومة الصحية في الدولة ومنشآتها الصحية الممثلة في المستشفيات والمراكز والوحدات الصحية التابعة لهيئة الرعاية الصحية، وسعيها الدؤوب نحو تحقيق مواقع متقدمة في مؤشرات التنافسية العالمية.

وأكد السبكي أن مستشفيات هيئة الرعاية الصحية تتبع معايير وضوابط معتمدة لتوفير خدمات طبية وعلاجية متقدمة ومتطورة للمرضى، مثمنًا التعاون من خلال هذا البروتوكول لكونه يعبر عن الثقة في الخدمات الطبية المقدمة بمنشآت هيئة الرعاية الصحية والتي تتماشى في جودتها مع المعايير العالمية، كما تعكس الثقة أيضًا في الكوادر الطبية التي تشرف مستشفيات الهيئة بانضمامهم إليها وجاهزيتها العالمية، والتي حدت بالهيئة نحو الوصول إلى التنافسية في بناء الأنظمة الصحية الحديثة وأنظمة تكامل الدوائر الصحية وتوفير التغطية الصحية الشاملة على أعلى مستويات الجودة العالمية، مؤكدًا قدرة الهيئة في الحفاظ على ثقة العميل وجذب المزيد من العملاء لابتكارها الخدمات التي تتلائم مع الاحتياجات بجودة ومعايير عالمية.

بدوره، أعرب الدكتور نمير محمد رئيس مجلس إدارة إحدى الشركات الوطنية للسياحة العلاجية، عن فخره للتعاون مع هيئة الرعاية الصحية لتحقيق الهدف المشترك بينهم في وضع مصر بمقدمة خريطة السياحة العلاجية العالمية، لافتًا إلى أن توفير مستشفيات هيئة الرعاية الصحية الخدمات الطبية لعملاء الشركة لديهم سواء من داخل مصر أو خارجها، يضمن لهم أعلى قدر من الخدمات الطبية والعلاجية المميزة بما يتماشى مع استراتيجية الشركة نحو توفير جميع الخدمات الصحية والمبتكرة وتقديم أفضل الخدمات الرائدة لعملائها داخل مصر وخارجها، وأضاف: سنبدأ خلال أيام إدخال أول الأفواج المختلغة للعلاج في مستشفيات الهيئة، وأوضح أن المريض سيكون سفيرًا للحديث عن الطفرة الكبرى التي حدثت مع تولي الرئيس المسؤلية السياسية في ملف الرعاية الصحية.

وبدورها، قالت الدكتورة هبة يوسف مدير تنمية الأعمال والسياحة العلاجية بمكتب رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، إن وضع مصر على خريطة السياحة العلاجية عالميًا يأتي على ضوء توجيهات الدكتور أحمد السبكي رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية خاصة بعد توجيهاته بعمل أضخم منظومة علاج فندقي بمستشفيات الهيئة للمصريين والأجانب كنوع من التوجه الشمولي لتوفير رعاية صحية بمقاييس عالمية، وتابعت: بمستشفيات الهيئة أحدث تجهيزات طبية ونرتكن على كوادر طبية مدربة في جامعات عالمية، وهناك آليات ضخمة واستعدادات مميزة لتنفيذ برامج السياحة العلاجية.

وتابعت "نسعي لإدخال خدمات جديدة وفقًا لتعليمات رئيس الهيئة كجراحات زراعة الأعضاء "الكلى والكبد والنخاع"، وتابعت: نسعى حاليًا لتوفير كافة الخدمات في المنشآت الطبية، خاصة خدمات النقل النهري والإسعاف الطائر للحالات الحرجة التي تحتاج لنقل سريع، بالإضافة إلى إمكانية بحث توفير برامج سياحية متكامله للمريض الأجنبي خلال فترة إقامته"، مضيفة أن العلامة التجارية (نرعاك في مصر) خلال فترة قصيرة أثبتت قدرتها على تقديم الرعاية الطبية المميزة للوافدين الأجانب بمعايير قياسية.

جدير بالذكر، أن توقيع البروتوكول شهده الدكتور أحمد السبكي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، وقام بتوقيع البروتوكول كممثلًا عن هيئة الرعاية الصحية الدكتور أمير التلواني المدير التنفيذي للهيئة، وكممثل عن أحد الشركات الوطنية للسياحة العلاجية الدكتور نمير محمد، رئيس مجلس إدارة أحد الشركات الوطنية للسياحة العلاجية.