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وزير الصحة التونسي يثمن جهود البنك الدولي لمساعدة بلاده في مجابهة كورونا

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محمد اسماعيل - القاهرة - تونس - (أ ش أ)

ثمن وزير الصحة التونسي علي المرابط اليوم الثلاثاء الجهود التي بذلها البنك الدولي لمساعدة بلاده في مجابهة فيروس المستجد (كوفيد-19).

جاء ذلك خلال لقائه مديرة التنمية البشرية بالبنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا كايلو ميوا وممثل البنك الدولي بتونس ألكسندر أروبيو وفريق عمل من البنك.

من جانبها، أعربت ميوا عن استعداد البنك الدولي لمواصلة دعم قطاع الصحة وذلك بتقديم تمويلات إضافية تشمل العديد من مجالات الصحة على غرار التلقيح والصحة الرقمية وتنفيذ السياسة الوطنية للصحة.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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