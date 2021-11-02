في حضور المحافظ.. اجتماع لحصر التعديات على أراضي أملاك الدولة في الأقصر

محمد اسماعيل - القاهرة - الأقصر- محمد محروس:

عقد المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، اجتماعا تنسيقيا موسعا، لمتابعة أعمال حصر التعديات المتبقية على أراضي أملاك الدولة بجميع جهات الولاية بالمحافظة تمهيدا لإزالة تلك التعديات، وذلك بحضور نائب المحافظ محمد عبدالقادر خيري، والسكرتير العام للمحافظة محمد عبدالفتاح آدم، والسكرتير المساعد للمحافظة هدى مغربي، ورؤساء المدن، وقيادات وممثلي الجهات المعنية المختلفة.

وأكد محافظ الاقصر، خلال الاجتماع، على ضرورة القيام بحصر دقيق لجميع التعديات المتبقية على أراضي أملاك الدولة الصادر لها قرارات إزالة بجميع جهات الولاية بمختلف مراكز المحافظة، مع إعداد قاعدة بيانات دقيقة ووافية لتلك التعديات لاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لإزالة تلك التعديات على أن يتم إعطاء الأولوية للتعديات القائمة على نهر النيل، مع التأكيد على وجود مندوب جهة الولاية المختصة أثناء تنفيذ أعمال الإزالة والتي تتم بالتنسيق مع مديرية أمن الأقصر.

كما شدد محافظ الأقصر، خلال الاجتماع، على ضرورة المتابعة الدورية والمرور المستمر لمنع أي تعدي جديد على أراضي أملاك الدولة وإزالة أية تعديات في المهد واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه كل من يتعدى على أملاك الدولة، مؤكدا أن الدولة لن تسمح بالتعدي وستتعامل بكل حسم وحزم لفرض هيبة القانون وهيبة الدولة.