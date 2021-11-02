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بعد تأخّره نحو ساعة، الرئيس الأمريكي للصحفيّين: اعذروني كنت ألعب مع المصعد

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اسماعيل عبد الحي - إعتذر الرئيس الأمريكي، جو بايدن عن تأخره عن مؤتمره الصحفي في روما، بعد إجتماع إستمر يومين مع قادة مجموعة العشرين، قبل التوجه إلى قمة المناخ للأمم المتحدة في غلاسكو.

 

وقال بايدن الذي تأخرا نحو الساعة عن الصحفيين أمس الأحد: "أعتذر لجعلكم تنتظرون، كنا نلعب بالمصاعد. قصة طويلة على أي حال".

 

ومن 1 جوان إلى الأسبوع الثاني من أكتوبر، تأخر بايدن بمتوسط 22.4 دقيقة عن أحداثه المجدولة علنا، وفقا لإحصاء قامت به شبكة "فوكس نيوز" الأمريكية.

 

وكان أحيانا يترك جمهوره ينتظر لمدة ساعة أو أكثر.

 

 

 

 

 

 

 

 

روسيا اليوم

 

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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