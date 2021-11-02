عدد ضحايا "كورونا" حول العالم يتجاوز 5 ملايين

اسماعيل عبد الحي - تجاوز العدد الإجمالي للأشخاص الذين لقوا حتفهم بسبب فيروس كورونا "كوفيد -19"، في جميع أنحاء العالم، 5 ملايين.

وقال بيان أصدرته جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية بالإضافة إلى وسائل الإعلام وغيرها من مصادر أخرى، إنه "إعتبارا من الساعة 11:21 بتوقيت موسكو، بلغ عدد الوفيات جراء "كوفيد–19"، في العالم 5 ملايين و425 حالة. أما عدد حالات الإصابة المسجلة بفيروس كورونا في جميع أنحاء العالم، فقد فاق الـ 246.7 مليونا".

وتحتل الولايات المتحدة المرتبة الأولى من حيث عدد الوفيات بسبب فيروس كورونا المستجد والذي تجاوز 745 ألفا.

وفي وقت سابق، قال المتحدث بإسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف إن الكرملين يعتقد أن روسيا والاتحاد الأوروبي يسيران بشكل جيد على طريق الإعتراف المتبادل باللقاحات، ويأملان في تحقيق نتيجة إيجابية في المستقبل المنظور.

وأوضح بيسكوف للصحفيين "هذه عملية صعبة ولكن هنا نحقق تقدما جيدا ونأمل أن تكون هناك نتائج إيجابية في المستقبل المنظور أيضا لكن في إطار الإعتراف المتبادل".

وأعلن وزير الصحة الروسي، ميخائيل موراشكو في وقت سابق، أنه تمت إزالة العقبات أمام الإعتراف بلقاح "سبوتنيك V" الروسي ضد فيروس كورونا المستجد من قبل منظمة الصحة العالمية، وبقيت فقط الأعمال الإدارية.

وكانت منظمة الصحة العالمية قد صنفت فيروس كورونا المستجد الذي ظهر في الصين أواخر عام 2019، وباء عالميا.

سبوتنيك