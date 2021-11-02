وفاة الفنان السوري الكبير صباح فخري

اسماعيل عبد الحي - نعت وزارة الإعلام ونقابة الفنانين في سوريا، الفنان السوري الكبير صباح فخري الذي توفي عن عمر يناهز 88 عاما.

وصباح فخري فنان سوري يعتبر من مشاهير الغناء في سوريا والوطن العربي، فنان ومغنٍّ من أعلام الموسيقى الشرقية، وفخري ليست نسبته وإنما هي تقديرا لفخري البارودي الذي رعى موهبته.

ولد في مدينة حلب السورية أحد أهم مراكز الموسيقى الشرقية العربية.

ويعدّ صباح فخري واحدا من أعلام الغناء العرب، إشتهر في أنحاء الوطن العربي والعالم وفي السجلات العالمية للمطربين كواحد من أهم مطربي الشرق

أقام صباح فخري حفلات غنائية في بلدان عربية وأجنبية كثيرة وطاف العالم وتربّع على عرش فن الغناء والقدود الحلبية.

وظهرت موهبته في العقد الأول من عمره، ودرس الغناء والموسيقى مع دراسته العامة في تلك السن المبكرة في معهد حلب للموسيقى وبعد ذلك في معهد دمشق.

شارك خلال مسيرته الفنية في العديد من المهرجانات في الوطن العربي والعالم.

والفنان الراحل حاصل على وسام الإستحقاق السوري من الدرجة الممتازة عام 2007، وذلك تقديرا لإنجازاته الكبيرة والمتميزة في خدمة الفن العربي السوري الأصيل، كما شغل مناصب عدة، فأنتخب نقيبا للفنانين ونائبا لرئيس إتحاد الفنانين العرب ومديرا لمهرجان الأغنية السورية

وضرب الرقم القياسي في الغناء عندما غنى في مدينة كاركاس بفنزويلا مدة 10 ساعات دون إنقطاع سنة 1968.

المصدر: RT