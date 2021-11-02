سياسيون لبنانيون : حكومة عون عاجزة حتى عن إقالة وزير

وأكد المحلل سعد كيوان إن الحكومة الحالية هي الأزمة وهي أساس المشكلة وأنها تحاول أن تغطي فشلها الداخلي بافتعال أزمات خارجية، حتى أنها غير قادرة على إقالة وزير أساء إلى البلاد.
من جانبه، قال الرئيس اللبناني ميشال عون، اليوم الثلاثاء، إن معالجة الخلاف الذي نشأ مع السعودية وعدد من دول الخليج مستمر على مختلف المستويات، على أمل الوصول الى الحلول المناسبة.
وخلال استقباله رئيسة وفد البرلمان الأوروبي للعلاقات مع الشرق الاوسط، النائبة إيزابيل سانتوسن، أكد عون أن "التحضيرات جارية لإجراء الانتخابات النيابية في موعدها في أجواء من الحرية والشفافية".
وأضاف عون إن "الحكومة ماضية في تحضير عملية التفاوض مع صندوق النقد الدولي على خطة النهوض الاقتصادي".
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