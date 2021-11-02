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بايدن يعلن عن خطة جديدة للحفاظ على الغابات

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كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 2 نوفمبر 2021 07:22 مساءً - منذ 3 ساعات

جو بايدن

أعلن الرئيس الأميركي، جو بايدن، خلال كلمته التي ألقاها أمام زعماء وقادة الدول في قمة المناخ الدولية المنعقدة في مدينة غلاسكو الأسكتلندية، عن خطة جديدة للحفاظ على الغابات في العالم.

وقال بايدن: “أعلن اليوم عن خطة جديدة للحفاظ على الغابات في العالم، والتي سوف نكرس لها مختلف أدوات الحكومة الأميركية، الدبلوماسية، والاقتصادية، والسياسية لوقف فقدان الغابات، وبالتالي استعادة أحد أهم مصارف الكربون، وتحسين إدارة الأراضي”.

وتابع: “لا غنى عن الحفاظ على غاباتنا، والنظم البيئية الحيوية الأخرى، فخي ضرورية للحفاظ على أهدافنا المناخية.. وذلك بالإضافة إلى الاهتمام بالعديد من الأولويات الرئيسية الأخرى كضمان المياه النظيفة، والحفاظ على التنوع البيولوجي، ودعم المجتمعات الريفية والسكان الأصليين، والحد من أخطار انتشار الأمراض”.

وزاد: “تمتلك الغابات القدرة على خفض الكربون وتقليله عالميًا بأكثر من الثلث.. لذلك نحن بحاجة إلى الاهتمام بهذا الأمر، نفس قدر اهتمامنا بتقليل الكربون من اقتصاداتنا. هذا ما سنفعله في الولايات المتحدة”.

ويتواجد بايدن حاليا في غلاسكو للمشاركة في أعمال قمة المناخ التي تعقدها الأمم المتحدة، حيث يحاول إقناع الدول الأخرى بخفض الانبعاثات من الوقود الأحفوري الذي يتسبب بارتفاع درجة حرارة كوكب الأرض إلى مستويات خطيرة.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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