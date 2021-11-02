شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع حصيلة الهجوم على المستشفى العسكري في كابول إلى 25 قتيلاً و50 جريحاً والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

ارتفعت حصيلة الهجوم على المستشفى العسكري في العاصمة الأفغانية كابول إلى 25 قتيلا و 50 جريحا.

وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية الأفغانية قاري سعيد خوستي إن الانفجارين وقعا عند مدخل مستشفى سردار محمد داود خان، في وسط العاصمة كابول.

وأضاف “انتشرت قوات الأمن في المنطقة”، فيما ذكرت وسائل إعلام أن مسلحين اقتحموا مستشفى عسكريًا في كابول بعد تفجير مدخله وسط تبادل إطلاق نار مع عناصر من طالبان”، وحتى الآن، لم تعلن أي جهة إلى الآن، رسميًا، مسؤوليتها عن الحادث.

في سياق متصل، ذكرت وكالة “بختار” المحلية أن الهجوم نفذه مسلحون من تنظيم “داعش”، وأن أحد المهاجمين فجر نفسه عند مدخل المستشفى، فيما دخل الباقون المبنى وأطلقوا النار بداخله.