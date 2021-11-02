شكرا لقرائتكم خبر عن أفغانستان: ارتفاع حصيلة الهجوم على المستشفى في كابل إلى 25 قتيلا و50 جريحاً والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - لقي 15 شخصا على الأقل مصرعهم، وأصيب 30 آخرين في انفجارين استهدفا مستشفى عسكريًا، في كابل، وأعقبهما إطلاق نار.

وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية الأفغانية قاري سعيد خوستي إن الانفجارين وقعا عند مدخل مستشفى سردار محمد داود خان، في وسط العاصمة كابل، وانتشرت قوات الأمن انتشرت في المنطقة، فيما ذكرت وسائل إعلام أن مسلحين اقتحموا مستشفى عسكريًا في كابل بعد تفجير مدخله وسط تبادل إطلاق نار مع عناصر من طالبان.

ولم تعلن أي جهة إلى الآن، رسميًا، تبنيها للحادث، لكن وكالة "بختار" المحلية قالت: إن الهجوم نفذه مسلحون من تنظيم "داعش"، وإن أحد المهاجمين فجر نفسه عند مدخل المستشفى، فيما دخل الباقون المبنى وأطلقوا النار بداخله.