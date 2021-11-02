عائلات "الشيخ جراح" ترفض مقترحا إسرائيليا للتسوية بشأن منازلهم

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 2 نوفمبر 2021

الخليج 365- متابعات

رفضت عائلات حي ”الشيخ جراح“ في القدس المحتلة، اليوم الثلاثاء، التسوية المقترحة من المحاكم الإسرائيلية، والتي تقضي باعتبارهم مستأجرين في منازلهم من جمعية استيطانية إسرائيلية.



وقالت العائلات، في مؤتمر صحفي عقدته في الحي، ”رفضنا بالإجماع التسوية المقترحة من قِبَل محكمة الاحتلال التي كانت ستجعلنا بمثابة مستأجرين محميين عند الجمعية الاستيطانية نحلات شمعون وتمهد تدريجيا لمصادرة حقنا في أراضينا“.

وأضافت: ”ندرك أن تهرُّب محاكم الاحتلال من مسؤوليتها في إصدار الحكم النهائي، وإجبارنا على الاختيار بين التهجير من بيوتنا أو الخضوع لاتفاق ظالم، ما هو إلّا امتداد لسياسات استعمارية تهدف لشرذمة التكافل الاجتماعي الذي حققه الشعب الفلسطيني في الهبة الأخيرة“.

وينص مقترح التسوية اعتراف العائلات الفلسطينية بأنهم مستأجرون لدى منظمة ”نحلات شمعون“ الاستيطانية، وسيدفعون لهذه المنظمة إيجارات المنازل، وسيخرجون منها لاحقا في ظروف معينة لأنهم اعترفوا أنها ليست ملكهم بدليل أنهم يدفعون أجرتها