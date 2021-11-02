كاتب إماراتي يشيد بمسيرة بلاده والنجاحات المستمرة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 2 نوفمبر 2021

الشحات غريب

قال الكاتب الإماراتي أحمد إبراهيم عندما يعلن هنا زايد فالكتاب من عنوانه والمحتوي لهذا العنوان هنا الخيمة السباعية العربية الاماراتية الناجحة.



وأضاف إبراهيم في تصريحات بأن الإمارات نالت النجاح على يد الشيخ زايد بن سلطان، ففي مثل هذا اليوم افتقدنا زايد الخير في الإمارات ولم نفتقد الخير في الإمارات فقد بقى الخير على منهج زايد يعم الكل.

كما أشاد بمسيرة الإمارات والنجاح المستمر في ظل مواجهة جائحة كورونا، مؤكدًا بأنه في دار زايد يزيد على أكثر من 400 دولة تحت مظلة أكسبو 2020 دبي، مشيرًا بأن هذا النجاح يعود لزايد الخير الذي زرع تلك النبتة الأولي بالإتحاد.

وتأتي الذكرى الـ17 لرحيل الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان بالتزامن مع احتفال دولة الإمارات بـ "عام الخمسين" احتفاء بالذكرى الـ50 لتأسيس الدولة في 1971، واستكمال مسيرة الإنجازات التي ازدهرت خلال 3 عقود من حكم الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان.

وعُرف الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان بعطائه غير المحدود، حيث امتدت يداه بالخير إلى كل بقاع العالم، ولا شك أن الشيخ زايد كان من القلائل على مستوى العالم الذين سخّروا الثروة من أجل خدمة الإنسان، حيث كان يتعامل مع الناس كأبنائه تمامًا، فيحرص عليهم في التعليم والصحة والترفيه، بينما لم يتردد يومًا عن تقديم المساعدة إلى كل المحتاجين من المجتمعات الأخرى.

وسيرًا على نهجه، واصل قادة الإمارات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات والشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، والشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية من بعده مسيرة الخير، لتحتل الإمارات لسنوات عدة المركز الأول عالميا كأكبر جهة مانحة للمساعدات الإنسانية.