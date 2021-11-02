شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر اتهام حكومة بينيت بتمويل مؤسسة على صلة بحماس يثير ضجة بإسرائيل والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أثار تحقيق أجرته منظمة إسرائيلية مؤخرا، حول تمويل حكومي محتمل، يذهب لجمعية إسلامية في الداخل الفلسطيني تسمى ”الإغاثة 48″، ردود فعل واسعة في وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي في إسرائيل.



وتكمن الضجة في الاتهامات الموجهة للحكومة الإسرائيلية بأن جمعية ”الإغاثة 48″، المقربة من ”القائمة العربية الموحدة“، بزعامة النائب منصور عباس، لديها صلة قوية بحركة ”حماس“ في قطاع غزة.