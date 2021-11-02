السرطان يحاصر الرئيس الإندونيسي السابق

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وقال أوسي دارماوان المتحدث باسم يودويونو - الذي قضى فترتين في الحكم منذ عام 2004 وحتى عام 2014 - إنه في مرحلة مبكرة من المرض، وأضاف أوسي أن يودويونو «يطلب الدعاء له بأن يسير علاجه الطبي على ما يرام».
من ناحية أخرى، قال سياريف حسن، وهو مسؤول في الحزب الديمقراطي الذي أسسه يودويونو، «إن الجنرال السابق (72 عاما) سيتم علاجه في مايو كلينيك بالولايات المتحدة»، وأضاف للصحفيين «إن مغادرة يودويونو متوقعة».
جدير بالذكر، أن الفضل يعود إلى يودويونو، وهو أول رئيس إندونيسي يتم انتخابه بصورة مباشرة، فيما يتعلق باستعادة الاستقرار الاقتصادي والسياسي في البلاد بعد سنوات من الاضطرابات.
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