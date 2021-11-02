شكرا لقرائتكم خبر تركيا تطلق حملة جديدة لاحتلال شمال سوريا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تواترت الأنباء عن قرب انطلاق عملية عسكرية تقودها تركيا ضد المسلحين الأكراد، تستهدف احتلال شمال سوريا.

ونقلت صحيفة «الوطن» الحكومية السورية عن مصادر مقربة من «الجيش الوطني»، المدعوم من تركيا، القول «إن قادة المسلحين تلقوا أوامر من تركيا برفع الاستعداد والجهوزية إلى أعلى مستوى في رأس العين وتل أبيض استعدادا، فيما يبدو، لشن عملية عسكرية قد تنطلق في أي لحظة باتجاه تل تمر وعين عيسى».

وأضافت الصحيفة «إن قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، التي يشكل المسلحون الأكراد أكبر مكون بها، استقدمت تعزيزات كبيرة، قوامها أسلحة ثقيلة وراجمات صواريخ وعدد كبير من المقاتلين، إلى جبهتي تل تمر وأبو راسين شمال غرب الحسكة، ورفعت من جهوزيتها القتالية.

وهددت تركيا أكثر من مرة خلال الفترة الماضية بأنها ستفعل كل ما يلزم من أجل تطهير مناطق في شمال سوريا من المسلحين الأكراد، وكان الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، لوح بعملية عسكرية جديدة في سوريا، وقال «إن التحرشات التي تستهدف أراضينا بلغت حدا لا يحتمل».