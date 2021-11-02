وزير خارجية إيران مصاب بكورونا

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جاء ذلك بحسب ما نقلت وكالة تسنيم الإيرانية للأنباء عن مصادر في وزارة الخارجية الإيرانية، التي ذكرت أن «نتيجة فحص وزير الخارجية حسين أمير عبداللهيان كانت إيجابية»، ويخضع وزير الخارجية الإيراني حاليا للحجر الصحي.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية سعيد خطيب زاده، «إن حالته الصحية (وزير الخارجية)، جيدة وهو يقوم بعمله اليومي من داخل الحجر الصحي».
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