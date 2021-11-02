مصافحة حارة وابتسامة.. كواليس لقاء السيسي وتميم في أسكتلندا

الشارقة - اميمة ياسر - كتب: ضياء السقا

التقى الرئيس عبدالفتاح السيسي، مع تميم بن حمد آل ثان أمير دولة قطر، الإثنين، على هامش انعقاد قمة الأمم المُتحدة لتغير المناخ في جلاسجو، بأسكتلندا.

ونشر السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، صورة للسيسي وتميم وهما يتبادلان المصافحة والابتسامة.

وظعرت الابتسامة واضحة على وجهي السيسي وأمير قطر، إذ بدت المصافحة بينهما ودية وحميمية مقارنة ببقية الصور التي نشرتها الرئاسة المصرية للقاءات الرئيس المصري.

والتقى الرئيس السيسي عددا من قادة الدول العربية والأوروبية كانت أبرزهم المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، بالإضاةف إلى لقائه برئيس الحكومة اللبناني، نجيب ميقاتي.

وفي أغسطس الماضي، بحث أمير قطر مع الرئيس السيسي، على هامش قمة بغداد تطوير العلاقات الثنائية والقضايا الدولية والإقليمية الملحة.

واستعرضا العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تنميتها وتعزيزها في مختلف المجالات، إضافة إلى مناقشة أبرز المستجدات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك".

وجاء هذا اللقاء بعد أيام من تسلم وزير الخارجية سامح شكري أوراق اعتماد السفير القطري المفوض فوق العادة لدى القاهرة سالم مبارك آل شافي، بعد المصالحة "المصرية الخليجية القطرية".