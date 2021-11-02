أمين الأعلى للنيابة الإدارية: 3 و4 نوفمبر الكشف الطبي للمعاونين الجدد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود سعيد:

أعلن المستشار أحمد مرسي، الأمين العام للمجلس الأعلى للنيابة الإدارية، أن الكشف الطبي لمعاوني النيابة الجدد، سوف يُجرى بمقر رئاسة النيابة الإدارية بمدينة السادس من أكتوبر.

وحددت النيابة الإدارية أن معاوني النيابة الإدارية الجدد سيخضعون للكشف يومي 3، 4 نوفمبر الجاري.

وشهد المستشار عزت أبو زيد رئيس هيئة النيابة الإدارية، اليوم الثلاثاء، وبتشريف المستشار عمر مروان وزير العدل، أداء اليمين القانونية لمعاوني النيابة الإدارية الجدد من دفعتي ٢٠١٣ و٢٠١٤ وذلك بمقر وزارة العدل.