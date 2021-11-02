فايد: طرح بنك القاهرة بالبورصة لن يتم قبل التوافق بين الأطراف المعنية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال المصري:

قال طارق فايد، رئيس مجلس إدارة بنك القاهرة، إن إجراءات طرح البنك في البورصة ستتم بعد عملية تشاور مع الأطراف المعنية المتمثلة في البنك المركزي، وبنك مصر باعتباره المالك للبنك من خلال ذراعه الاستثماري شركة مصر كابيتال، ووزارة المالية.

وأضاف فايد، في تصريحات صحفية على هامش مؤتمر الناس والبنوك اليوم الثلاثاء، أن طرح بنك القاهرة لن يتم إلا بعد توافق كامل بين جميع الأطراف المعنية بشأن البدء مرة أخرى في عملية الطرح، وبالتالي من الصعب تحديد توقيت محدد للطرح.

وأكد فايد أن البنك جاهز داخليا لعملية الطرح، حيث تمت إجراء هيكلة كاملة للبنك خلال آخر 3 سنوات ليكون مؤهلا بشكل كبير على قيادة عملية الطرح.

وتابع: "خلال الجولة الترويجية خلال العام الماضي وجدنا استجابة قوية للمشاركة في الطرح وذلك لوجود قطاع مصرفي جيد ونمو معدلات الاقتصاد".

وكان بنك القاهرة يخطط لطرح من 20 إلى 30% من أسهمه في البورصة خلال أبريل 2020، وذلك قبل أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد في مصر، تم بعد ذلك تأجل الطرح بسبب تداعيات انتشار كورونا، وتأثر البورصات سواء العالمية أو المحلية.

وبنك القاهرة هو ثالث أكبر البنوك الحكومية، وتم قيده في البورصة المصرية مطلع 2017 تمهيدا لعملية طرحه.