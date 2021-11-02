مباراة الأهلي والزمالك.. الأرصاد: طقس ضبابي بداية من الجمعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

نوهت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، بأنه اعتبارا من يوم الجمعة 5 نوفمبر تنتشر الشبورة المائية الكثيفة والتي تصل حد الضباب أحيانا، مما يؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية والطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

ويواجه الأهلي نادي الزمالك في مباراة القمة بين الفريقين في تمام الساعة الثامنة مساء يوم الجمعة القادم في إطار بطولة الدوري المصري.

ووجهت هيئة الأرصاد الجوية بضرورة اتخاذ كافة الاستعدادات والتدابير اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن الشبورة المائية الكثيفة والتي تصل حد الضباب.