المبعوث الأمريكي يدعو لاتخاذ خطوات لاستعادة الحكومة بالسودان

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 2 نوفمبر 2021 04:11 مساءً - منذ 23 دقيقة

دعا المبعوث الأمريكي للقرن الأفريقي، جيفري فيلتمان، قائد الجيش السوداني، عبد الفتاح البرهان، لاتخاذ خطوات لاستعادة الحكومة.

وأضاف فيلتمان للصحفيين أن كلا الجانبين المدني والعسكري أظهر ضبطا للنفس في الاحتجاجات يوم السبت الماضي، مما كان مؤشرا على أن الجانبين يدركان أنهما بحاجة إلى العمل معا لإيجاد طريقة للعودة إلى مرحلة انتقالية تشمل كلا من العسكريين والمدنيين.

والإثنين 25 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، شهد السودان منعطفا في المرحلة الانتقالية بإعلان قائد الجيش عبدالفتاح البرهان حل مجلسي السيادة والوزراء واعتقال قيادات المكون المدني الذي شارك في الحكم.

وجاءت تلك الإجراءات بحسب البرهان لتصحيح مسار الثورة السودانية، فيما اعتبرتها قوى الحرية والتغيير المظلة الرئيسية للمكون المدني “انقلابا” على الوثيقة الدستورية وتعهدت بمقاومته عبر الاحتجاجات الشعبية السلمية.

ودعت قوى غربية إلى الإفراج الفوري عن المعتقلين وإعادة العمل بالوثيقة الدستورية وعودة رئيس الوزراء المعزول عبدالله حمدوك لمنصبه.

من ناحية أخرى، قال فيلتمان، إن بلاده منزعجة من تدهور الوضع الإنساني في شمال إثيوبيا وحث جميع أطراف الصراع على إيجاد سبل لوقف التصعيد والسماح بدخول المساعدات.

وأضاف فيلتمان أن واشنطن ترى علامات على حدوث مجاعة قريبة وأن القيود الحكومية هي التي تمنع في أغلب الأحوال وصول المساعدات الإنسانية لمستحقيها.