عاجل.. 5 قتلى إثر تحطم طائرة في عاصمة جنوب السودان

محمد الفلاح - الثلاثاء 2 نوفمبر 2021

لقي 5 أشخاص مصرعهم، الثلاثاء، إثر تحطم طائرة نقل من طراز "أنطونوف 26" في مدينة جوبا عاصمة جنوب السودان.



وقال مدير المطار، كور كوال، لوكالة الأنباء الكويتية (كونا): إن "5 أشخاص بينهم الطيار وأفراد الطاقم قتلوا".

وحسب قوله، قُتل مواطنان روسيان، بالإضافة إلى مواطنين من جنوب السودان جراء الحادث.

كانت محطة راديو "تمازج" المحلية قد ذكرت، في وقت سابق، تحطم طائرة نقل تابعة لشركة "أوبتيموم أفييشن" بعد فترة قصيرة من إقلاعها من مطار جوبا الدولي ومصرع 5 أشخاص بما فيهم الطيار وطاقم الطائرة.

وقالت السفارة الروسية لدى السودان لوكالة "سبوتنيك" الروسية إنه "لم تأت بعد أي معلومات حول الروسيين الذيين لقيا مصرعهما".