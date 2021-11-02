عاجل.. لبنان يحبط هجوما إرهابيا في عكار

محمد الفلاح - الثلاثاء 2 نوفمبر 2021

أحبط الأمن اللبناني هجوما إرهابيا على أحد المراكز الدينية في عكار، بعد القبض على داعشي كان يخطط لتنفيذه.



وبحسب بيان قصير لقوى الأمن الداخلي فإن المتهم يدعى (ع. و) من مواليد عام ٢٠٠٤.

وبعد تحقيقات مع المتهم اعترف بأنه اعتنق فكر تنظيم داعش الإرهابي، ثم بدأ يقوم بجمع مواد لتصنيع عبوات تفجيرية مصنعة محلياً، تمّ ضبطها في مستودع قريب من منزله.

وأضاف أنه كان على تواصل مع شخص من التابعية السورية مقيم خارج لبنان ويدين بالولاء للتنظيم ذاته.

ولفت إلى أنه كان ينوي استهداف أحد المراكز الدينية في عكار مستخدماً لهذه الغاية دراجة آلية.