انت الان تتابع خبر السيستاني يصدر بيانا بشأن تشكيل الحكومة الجديدة والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - أكد مصدر مسؤول في مكتب المرجع الديني الأعلى، السيد علي السيستاني، اليوم الثلاثاء، عدم تدخل الأخير في تشكيل الحكومة المقبلة.
وقال المصدر في بيان نشره مكتب السيد السيستاني، تابعته الخليج 365، "نؤكد ان المرجعية الدينية العليا ليست طرفاً في أي اجتماعات أو مباحثات او اتصالات او استشارات بشأن عقد التحالفات السياسية وتشكيل الحكومة القادمة".
وأضاف، "لا اساس من الصحة بتاتاً لأي من الاخبار التي تروج بخلاف ذاك من قبل بعض الاطراف والجهات في وسائل الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي".
وأضاف، "لا اساس من الصحة بتاتاً لأي من الاخبار التي تروج بخلاف ذاك من قبل بعض الاطراف والجهات في وسائل الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي".