انت الان تتابع خبر السيستاني يصدر بيانا بشأن تشكيل الحكومة الجديدة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - أكد مصدر مسؤول في مكتب المرجع الديني الأعلى، السيد علي السيستاني، اليوم الثلاثاء، عدم تدخل الأخير في تشكيل الحكومة المقبلة.

