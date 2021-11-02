اطلاق نار في احدى محطات القطار في باريس

وقالت الشرطة في بيان إن "الحادث حصل في محطة قطارات سان لازار، الليلة الماضية، وأن الرجل أصيب بجروح خطيرة".

واضافت إن "الرجل رفض الخضوع لتفتيش بسيط من قبل مستخدم لا يرتدي قناعا، ما أدى إلى شجار بينهما، ثم أخرج سكينا وركض نحو رجال الأمن، صارخا "الله أكبر. فرنسا تحكمها الدولة الإسلامية".

