انت الان تتابع خبر اطلاق نار في احدى محطات القطار في باريس والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - اعلنت الشرطة الفرنسية، اليوم الثلاثاء، عن أطلق عناصر الأمن في إحدى محطات القطارات في العاصمة الفرنسية باريس، النار على رجل هددهم بسكين، وهو يهتف "الله أكبر".
وقالت الشرطة في بيان إن "الحادث حصل في محطة قطارات سان لازار، الليلة الماضية، وأن الرجل أصيب بجروح خطيرة".
واضافت إن "الرجل رفض الخضوع لتفتيش بسيط من قبل مستخدم لا يرتدي قناعا، ما أدى إلى شجار بينهما، ثم أخرج سكينا وركض نحو رجال الأمن، صارخا "الله أكبر. فرنسا تحكمها الدولة الإسلامية".
واضافت إن "الرجل رفض الخضوع لتفتيش بسيط من قبل مستخدم لا يرتدي قناعا، ما أدى إلى شجار بينهما، ثم أخرج سكينا وركض نحو رجال الأمن، صارخا "الله أكبر. فرنسا تحكمها الدولة الإسلامية".