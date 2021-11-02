الشروط الجديدة للالتحاق بعائل والزيارات للوافدين في الكويت.. اعرفها

محمد الفلاح - الثلاثاء 2 نوفمبر 2021

كشفت صحيفة القبس الكويتية، عن الشروط الجديدة لإصدار سمات دخول الوافدين بسمة التحاق بعائل وزيارات سياحية وتجارية وحكومية لرعايا 53 دولة.



وعممت الإدارة العامة لشؤون الإقامة التابعة لوزارة الداخلية في الكويت، على مدراء الإدارات التابعة لها في المحافظات الست، القرارت الجديدة.

أولاً الالتحاق بعائل:

فيما يخص سمات الدخول المتعلقة في «الالتحاق بعائل» يسمح بإصدار سمة دخول لدولة الكويت للزوجة التحاق بعائل فقط، أما الأبناء تحت سن 16سنة فيمكن منحهم سمات دخول التحاق بعائل أوسمة دخول للسياحة، وذلك وفق للإجراءات والشروط المعمول بها والتي من أهمها توافر شرط الراتب وهو 500 دينار في إذن العمل.

واشترط القرار ألا تصدر سمات الدخول لمن هم فوق لـ12 عاماً إلا للأشخاص المحصنين من متلقي أحد اللقاحات المعتمدة لدى الكويت وهي:

• لقاح فايزر بایونتيك «جرعتين»

• لقاح استرازينيكا / أكسفورد «جرعتين»

• لقاح موديرنا «جرعتين»

• لقاح جونسون أند جونسون «جرعة واحدة»

كما يتعين تقديم شهادة تثبت تلقي اللقاحات المعتمدة وأن تحتوي الشهادة على «QR-Cle»، حيث يتم قراءة هذا الكود من قبل موظف الاستقبال في الإدارات المختلفة قبل إصدار سمة الدخول.

ووفق القرار فإنه يسمح بإصدار سمة دخول التحاق بعائل أو سمة زيارة سياحية لأبناء الكويتية.

ثانياً الزيارات التجارية:

يسمح بإصدار الزيارات التجارية لكافة الأنشطة وفقاً لتقدير مدير الإدارة.

ثالثاً الزيارات الحكومية:

يسمح بإصدار الزيارات الحكومية لجميع الوزارات والهيئات الحكومية.

رابعاً التأشيرات الالكترونية:

يسمح بإصدار التاشيرات الإلكترونية للحالات الآتية:

• السفارات الكويتية في الخارج.

• رعايا 53 دولة وفق الكشف المعتمد.

• المقيمون في دول مجلس التعاون ممن يحملون مهن معينة.

• الفنادق والشركات المسجلة في نظام الربط الآلي، وفقا للإجراءات المعمول بها في إدارة الخدمات الخاصة.