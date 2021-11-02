شكرا لقرائتكم خبر عن مطعم «فلافل» يثير أزمة في العراق وفيديو يوثق الهجوم عليه.. تعرف على السبب والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

توفي شخص وأصيب 290 بعد تناولهم وجبات فلافل من مطعم في محافظة ميسان العراقية، وعلى إثره تم توقيف صاحب المطعم وستة آخرين على خلفية الحادثة.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يوثق لحظة مهاجمة ذوي أحد المتوفين نتيجة التسمم للمطعم وتحطيم واجهته.

وكان مجلس القضاء الأعلى في العراق أعلن، أمس الاثنين، اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد صاحب المطعم ومتهمين، على إثر تسمم عشرات المواطنين، وتسجيل حالة وفاة من بينها، بحسب “العربية. نت”.