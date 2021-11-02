شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل 5 في تحطم طائرة شحن جنوب السودان والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال مسؤولون في مطار جوبا بجنوب السودان، إن خمسة أشخاص توفوا اليوم الثلاثاء، عندما تحطمت طائرة شحن صغيرة بعد فترة وجيزة من إقلاعها من المطار.

وذكر كور كول، مدير عام المطار، إن السلطات بدأت التحقيق في الواقعة التي تتعلق بطائرة من طراز انتونوف-26 تديرها شركة أوبتيمام افييشن وهي شركة محلية.

وأشار إلى أن الضحايا جميعهم، هم من أفراد طاقم الطائرة التي كانت تقل براميل وقود لمقاطعة مابان في ولاية أعالي النيل.