تعرف على تفاصيل الهجوم على الجنود المصريّين بأفريقيا الوسطى

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 2 نوفمبر 2021

متابعات_الخليج 365

تعرض جنود مصريون عزل، بقوات حفظ السلام في أفريقيا الوسطى إلى إطلاق نار من قبل الحرس الرئاسي، أدى إلى إصابة 10 منهم بجروح.



وأوضحت الأمم المتحدة تفاصيل الهجوم غير المسبوق، الذي وقع يوم أمس الإثنين، منددة باستهداف قوة حفظ السلام "مينوسكا" المتمركزة بالدولة الأفريقية المضطربة.

وفي بيان لها اليوم الثلاثاء أوضحت الأمم المتحدة أن "عناصر وحدة الشرطة المصرية" كانوا في حافلة "وتعرضوا لإطلاق نار كثيف من الحرس الجمهوري بدون سابق إنذار ولا حصول أي رد، في حين كانوا غير مسلحين".

ووصفت الأمم المتحدة إصابة اثنين من الجرحى بأنها "بالغة"، دون إبداء تفاصيل أخرى عن الهجوم الذي وصفته أيضا بأنه "متعمد".

وأرسلت مصر عام 2015 قوة عسكرية ضمن قوة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة المنتشرة منذ 2014، في البلد الأفريقي المضطرب، وقوامها نحو 12 ألف جندي.

وتُسهم مصر بأكثر من ثلاثة آلاف من الرجال والنساء في قوات حفظ السلام تحت رايات الأمم المتحدة، في مناطق النزاعات حول العالم، بحسب بيانات رسمية.