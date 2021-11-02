شكرا لقرائتكم خبر عن "النواب" يوافق على اتفاقية المقر بين مصر ومنتدى غاز شرق المتوسط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، خلال الجلسة العامة المنعقدة، اليوم الثلاثاء، على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 471 لسنة 2021 بشأن الموافقة على اتفاقية المقر بين جمهورية مصر العربية ومنتدى غاز شرق المتوسط، الموقعة فى القاهرة بتاريخ 6/7/202.

ويعد منتدى غاز شرق المتوسط (المنتدى) منظمة دولية للدول المنتجة والمستهلكة للغاز ودول المعبر، وبحيث يهدف إلى تنسيق مناقشات منظمة وتطوير المبادرات المشتركة بغرض الإسراع ودعم تأسيس سوق فعال وتنافسى إقليمى لغاز شرق المتوسط.

واستعرض النائب حسام عوض الله، تفاصيل الاتفاقية والذى بموجبه يكون مقر المنتدى بالشركة المصرية القابضة للبتروكيمياويات "إيكم" وتكون لدى المنتدى الشخصية الاعتبارية فى حدود جمهورية مصر العربية ويمتلك الأهلية للتعاقد والتصرف فى الممتلكات المنقولة وغير المنقولة، وإقامة الدعاوى القانونية باسمة، فضلا عن أحقيته فى اتخاذ الإجراءات الأخرى الضرورية وفقا لميثاقه والقواعد ذات الصلة فى القوانين المصرية.

وأكد عوض الله، أن الاتفاق يأتى استكمالاً لبناء الإطار القانونى للمنتدى مما يجعله منظمة دولية إقليمية بجسد حكومى دولى يجمع دول الجوار الجغرافى فى منطقة شرق البحر المتوسط، ويساعد المنتدى فى تحقيق غاياته وطموحاته القائمة على مبادئ القانون الدولى وعلـى احتـرام حقـوق البلاد الأعضاء بـه فيمـا يخـص مـواردهم من الغاز الطبيعى، ويأتى إدراكاً لوجـود اكتشافات غاز بحرية جديدة وذات أهمية بشرق المتوسط ومدى التأثير الواضح لهذه الاكتشافات على تطوير وتأمين الطاقة والاقتصاد فى العالم، وانطلاقا من رغبة فى التعاون لاستثمار احتياطيات الغاز واستغلال البنية التحتية الموجودة فى هذه الدول وخاصة مصر.