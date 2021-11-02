شكرا لقرائتكم خبر عن حنفى جبالى يحذف عبارة "الوزراء لا يحترمون المجلس": الأرقام تثبت عكس ذلك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، بحذف عبارة للنائب محمد عبد العليم داوود من مضبطة الجلسة العامة المنعقدة الآن للمجلس، حيث اتهم النائب وزراء الحكومة بعدم احترام المجلس، وهو ما رفضه النواب ورئيس المجلس ووجه بحذف العبارة من المضبطة.

وأكد المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، احترام الحكومة للمجلس فى فصله التشريعى الحالى، قائلا: "والأرقام تثبت ذلك وليس مجرد كلام فى الهواء"، موجها حديثه للأعضاء: "وأنتم تعلمون ذلك جيدا".

من ناحيته قال النائب محمد الكومى، عضو مجلس النواب، إن العلاقة بين المجلس والحكومة تكاملية، مؤكدا أن الحكومة تحترم المجلس وأعضائه، معقبا على حديث عبد العليم داوود قائلا: "النائب لازم يبقى عارف هو بيقول إيه وبيتكلم فى إيه، ولو النائب مش عارف هو بيتكلم فى إيه لا يستحق أن يكون موجود تحت قبة المجلس".