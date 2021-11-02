شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس النواب: تأجيل مناقشة مواد قانون المالية الموحد لحين حضور الوزير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، تأجيل مناقشة مواد مشروع قانون المالية الموحد إلى حين حضور وزير المالية الجلسة العامة للمجلس.

وأكد "جبالى"، خلال الجلسة العامة اليوم، أن قانون المالية الموحد مهم للدولة والشعب، وأن الوزراء المختصين اعتذروا عن الحضور، ولذلك سوف تؤجل مناقشة مواد القانون لحين حضورهم.

وأعلن المستشار علاء فؤاد وزير شئؤن المجالس النيابية، أن وزير المالية موجود خارج مصر فى مهمة، ويوجد فى الجلسة نائب وزير المالية.

جاء ذلك تعقيبا على ما آثاره النائب محمد عبد العليم داوود من غياب الحكومة عن حضور مناقشة قانون المالية الموحد.

كان المجلس بدأ اليوم فى مناقشة مشروع القانون من حيث المبدأ، ويهدف مشروع القانون، إلى دمج قانون الموازنة العامة للدولة وقانون المحاسبة الحكومية فى قانون موحد يعكس فلسفة الأداء المالى فى النظام الاقتصادى المصرى وبمراعاة نظم الميكنة الحديثة، مع صياغة تعاريف واضحة ومحددة للتبسيط والتسهيل وتطبيق موازنة البرامج والأداء، كما يهدف الى تحقيق أعلى مستويات الشفافية والإفصاح فى الإعداد والتنفيذ والرقابة.