شكرا لقرائتكم خبر عن محمد تيسير مطر مشيدا بوزارة الثقافة: تتصدى للإرهاب والتطرف بالفكر المستنير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشاد النائب محمد تيسير مطر أمين سر لجنة حقوق الإنسان، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بجهود وزارة الثقافة في ملف مواجهة الفكر المتطرف والإرهاب بنشر الأفكار التنويرية.

وشارك محمد تيسير مطر، في اجتماعين للجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، مع ممثلي وزارتي "الصحة" و"الثقافة" لاستعراض أشكال التعاون ومتابعة ما تم بشأن إنشاء وحدات لحقوق الإنسان في الوزارات المختلفة.

وخلال كلمته بالاجتماعين مع ممثل وزارة الصحة، وجه "مطر" تساؤلا حول خطة الوزارة لزيادة أعداد الإطباء البشرين وهيئة التمريض، وأيضا عما إذا كان هناك برنامج لتطوير أداء العاملين في القطاع الصحي بما يضمن تقديم خدمات لائقة للمواطنين.

وخلال اجتماعه مع ممثل وزارة الثقافة، انتقد "مطر" تأخر الوزارة في إنشاء وحدة حقوق الإنسان، مشيدا في الوقت نفسه بجهود الوزارة في نشر الثقافة والفكر المستنير ومحاربة الإرهاب، مطالبا باستكمال ما تم عن طريق إنشاء الوحدة.