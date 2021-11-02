شكرا لقرائتكم خبر عن منح الضبطية القضائية للمختصين بالنقابات أبرز تعديلات قانون المهن التمثيلية والموسيقيين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أبرز التعديلات التي جاءت في تعديل بعض أحكام القانون رقم 35 لسنة 1978 في شأن إنشاء نقابات واتحاد نقابات المهن التمثيلية والسينمائية والموسيقية، منح الضبطية القضائية لمختصين في هذه النقابات، إذ تنص المادة 70 مكررا من المادة الثالثة على :" يصدر وزير العدل بالاتفاق مع النقيب المختص قرارا بتحديد من لهم صفة الضبطية القضائية في تنفيذ أحكام هذا القانون.

وتناقش لجنة الإعلام بمجلس النواب تعديل بعض أحكام القانون رقم 35 لسنة 1978 في شأن إنشاء نقابات واتحاد نقابات المهن التمثيلية والسينمائية والموسيقية، وعقدت اجتماعات مع ممثلي النقابات لمناقشة هذه التعديلات.

وقد وافقت الحكومة على مشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 35 لسنة 1978 في شأن إنشاء نقابات واتحاد نقابات المهن التمثيلية والسينمائية والموسيقية.