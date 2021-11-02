بعد توقف عامين.. مطار الأقصر يستقبل أولى الرحلات القادمة من لندن

محمد اسماعيل - القاهرة - الأقصر- محمد محروس:

استقبل مطار الأقصر الدولي أولى رحلات شركة مصر للطيران القادمة من مطار هيثرو بلندن مباشرة، وذلك في أول تشغيل رحلات هذا الخط السياحي الموسمي الذي توقف منذ عامين، تزامنًا مع مشاركة مصر للطيران في فعاليات معرض سوق السفر العالمي WTM المقام في العاصمة البريطانية لندن.

وقال الطيار عمرو أبو العينين رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، أنه من المقرر تشغيل خط "الأقصر- لندن" خلال الموسم الشتوي بواقع رحلة أسبوعيًا بطراز البوينج B737-800 التي تتسع لعدد ١٤٠ راكبًا وفقًا لظروف التشغيل والعرض والطلب.