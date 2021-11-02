متأثرة بإصابتها.. وفاة فتاة أشعل شقيقها النار في جسدها بالقليوبية

محمد اسماعيل - القاهرة - الدقهلية-رامي محمود:

فارقت فتاة الحياة اليوم الثلاثاء، داخل مستشفى الحروق التابعة لجامعة المنصورة، بعد يومين من إشعال شقيقها النيران في جسدها لخلاف على الميراث بقرية تابعة لمحافظة الدقهلية.

وتلقى اللواء سيد سلطان، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء إيهاب عطية، مدير المباحث الجنائية، بورود بلاغ لإدارة شرطة النجدة بنشوب حريق بمنزل بناحية كفر الكردي.

بانتقال ضباط وحدة مباحث قسم شرطة الكردي إلى مكان البلاغ، تبين أن نشوب حريق بمنزل مكون من 3 طوابق على مساحة 150 متر، وأن الحريق نشب بشقة بالدور الثالث مكون من غرفتي نوم وصالة وحمام ومطبخ، وجرى السيطرة على الحريق وإخماده.

ونتج عن الحريق إصابة "وداد. ز" 25 عاًما، حاصلة على بكالوريوس تجارة وتعمل بجمعية أهلية خاصة، بحروق من الدرجة الثانية بالوجه وفروة الرأس والعنق أعلى الصدر والكتف الأيمن والذراع الأيسر، وتم عمل الإسعافات اللازمة لها بمستشفى ميت سلسيل وتحويلها إلى مستشفى الطوارئ بالمنصورة.

وبسؤالها أقرت قيام شقيقها سكب بنزين عليها وأشعل النار بها باستخدام "ولاعة"، ما أحدث إصابتها لوجود خلافات بينهما بسبب الميراث.